Urano - NASA

UranoNASA

Publicado 15/08/2021 06:00

ÁRIES



Pode achar um dinheiro que nem lembra ter. Um reparo vai ser necessário no lar. No relacionamento, o clima vai estar muito gostoso.



TOURO



Publicidade

As companhias da família e da pessoa amada vão te fazer bem. Não abuse da teimosia hoje. É bom reforçar as suas relações, seja no trabalho ou em casa.



GÊMEOS



Vai ter muita disposição na profissão. Planeje o seu cardápio e já prepare umas marmitas para a semana. Tente inovar um pouco na paixão.



CÂNCER



Publicidade

Passeios e esportes vão ser favorecidos, mas tenha cautela com a saúde. Na vida em casal, aposte na sensualidade e namore bastante.



LEÃO



Faça um esforço para tornar o seu lar mais confortável. Cuide do seu bem-estar e descanse. Pode conhecer alguém popular na paquera.



VIRGEM



Publicidade

Saia um pouco da rotina. Desenvolva novos hobbies ou faça um passeio ao ar livre. Pode resolver um assunto mal entendido no relacionamento.



LIBRA



Pode conquistar um dinheirinho extra. Empreendimentos tem boas chances de darem certo. Na paquera, suas exigências podem afastar o alvo.



ESCORPIÃO



Publicidade

Procure se aproximar de pessoas alto-astral. Não confronte figuras muito influentes. No romance, pode se libertar de uma relação em crise.



SAGITÁRIO



A Lua te incentiva a repor as energias no seu canto. Curta o tempo com a família e amigos. Vai viver um romance secreto com um colega.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A Lua estimula o desejo de estar mais perto da turma. Faça chamadas de vídeo e converse bastante. Na vida a dois, você vai valorizar o companheirismo.



AQUÁRIO



A sua vaidade se destaca. Se dedique a aparência e invista uma graninha em cuidados pessoais. Concilie melhor os seus interesses com o par.



PEIXES



Publicidade

A Lua desperta um desejo enorme de se aventurar. Faça programas diferentes dos habituais. Relaxe e curta bastante a vida com o seu bem.