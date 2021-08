Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 19/08/2021 17:00

Rio - Antes da Astrologia ser usada para fins individuais, como atualmente é divulgada e mais conhecida, por meio da leitura do Mapa Astral, era comum a população recorrer à Astrologia Mundana e à Horária, como conta a astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy). A Mundana faz previsões para a sociedade e a Horária, por sua vez, tem como finalidade responder questionamentos de forma mais objetiva e direta. Mas como esse ramo funciona?

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 19 de agosto de 2021

Segundo Marianna, antes da Astrologia difundir os estudos de natividades, ela se ocupava em responder perguntas por meio da Horária, uma vez que o estudo de Mapas Natais eram restritos às pessoas da realeza. “No trato com o oráculo, a Horária era muito popular por direcionar e auxiliar quem dela usasse. Era comum o uso da Astrologia Mundana, que fazia previsões para toda uma população, ou da Horária, que busca responder perguntas de formas mais objetivas.”Apesar de ser extremamente objetiva, a Astrologia Horária pode responder a uma variedade de questões. Ainda de acordo com a astróloga, por meio dela é possível encontrar objetos perdidos, saber se vale a pena investir em algum projeto ou até mesmo sobre questões de saúde. “Não há nada que não possa ser perguntado, mas o ideal é manter a pergunta curta e objetiva, para ter uma resposta direta. No momento em que o questionamento é apresentado ao astrólogo, se torna possível fazer um Mapa para respondê-lo.”No entanto, a especialista explica que não é por ser simples que a Horária não pode compreender as nuances do que foi perguntado. “Por meio do Mapa da Horária é possível entender quais as intenções e sentimentos de quem pergunta, o desfecho da situação, as pessoas envolvidas, além de mais muitas outras coisas.”