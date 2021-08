Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 20/08/2021 15:20

Rio - Vênus começou a jornada em Libra em 16 de agosto e permanece até 10 de setembro. A astróloga Isabela Morais (@anacronicodesalinho) conta que o astro está em sua morada diurna, onde ganha características como a ponderação, construção e a busca pelo equilíbrio. Todos esses atributos relacionados ao posicionamento neste signo estão ligados à questão e ao contato com o outro.

Segundo Isabela, Vênus em Libra, por estar em casa, tem os assuntos tratados pelo astro favorecidos, como os deleites, o senso estético e as habilidades manuais. “Todo dia podemos enxergar Vênus no céu. É uma estrela muito brilhante e exuberante, que está na direção em que o Sol se põe. As suas qualidades também são assim, trata-se de coisas boas e gostosas da vida. Este período pode ser bom para tomar boas decisões no sentido afetivo, conseguir ponderar e olhar os lados. Por falar sobre relacionamentos, enlaces, por estar em um signo que preza pelo equilíbrio e alteridade, podemos dizer que é a Vênus da elegância.”Quanto à pandemia da covid-19, a astróloga explica que é preciso estar atento ao mapa da próxima lua cheia, que ocorrerá em 22 de agosto, e o da lua nova em Virgem, de 6 de setembro. Esses dois acontecimentos celestes revelam que ainda é necessário ter cautela na crise sanitária. “Estamos tendo a vacinação em massa e um certo afrouxamento nos eventos sociais. No entanto, na próxima lua nova, Vênus estará transitando pela casa 6, que é o setor das doenças. Então, acredito que, apesar de todas as benesses do astro em Libra, é preciso continuar com os cuidados redobrados para evitar novas contaminações.”