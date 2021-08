Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Publicado 21/08/2021 06:00

ÁRIES



A Lua estimula as parcerias. Pode contar com ajuda para desenvolver os seus projetos. A sua popularidade vai estar em alta nos flertes.



TOURO



Vai querer provar o seu valor no emprego. Faça um bom trabalho com calma e respeito para os chefes. Ótimo momento para o romance.



GÊMEOS



Pode enfrentar alguns imprevistos hoje. Resolva as suas pendências com cuidado. No terreno do coração, vai conhecer alguém de outra cidade.



CÂNCER



Brigas com um amigo podem acontecer. Pode romper a relação se ela não te faz bem. O clima esquenta e melhora a vida em casal.



LEÃO



Foque em trabalhos colaborativos para ser mais produtiva. Concilie os seus interesses com os dos outros. Respeite as diferenças do parceiro amoroso.



VIRGEM



Busque um lugar mais tranquilo para trabalhar. Seja persistente para concluir as suas metas. Pode se interessar por alguém comprometido.



LIBRA



Contagie todo mundo com a sua alegria. Tome cuidado para investir o seu dinheiro. Ótimo momento para encontrar alguém especial na paquera.



ESCORPIÃO



Tenha cautela em brigas familiares. Não se exalte demais ou use palavras fortes. Cuide mais do visual e valorize a união com o seu bem.



SAGITÁRIO



A saudade dos amigos pode bater forte. Aposte em chamadas de vídeo ou em mensagens pelas redes sociais. Valorize o diálogo na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Os astros recomendam que você controle os seus gastos. Aumentar os seus ganhos também é indicado. Surpreenda o par com a sua sensualidade.



AQUÁRIO



Não se irrite demais em casa. Resolva imprevistos com calma e objetividade. Na paquera, você pode se envolver com alguém de outra cidade.



PEIXES



O cansaço vai crescer. Adote uma postura mais discreta e prefira lugares mais isolados para trabalhar. Converse bastante no romance.