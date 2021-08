Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse estar tendo atraso na distribuição de doses - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O município do Rio recebeu, na última quinta-feira (19), 190 mil doses de vacinas contra a covid-19, o suficiente para o abastecimento até sábado (21). Mas, apesar da chegada destas doses, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) conta com nova remessa do Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de vacinação na próxima semana. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, está tendo um atraso na distribuição da vacina.



"A gente calcula o calendário sempre a partir da entrega dos institutos produtores. A Pfizer tem o calendário no contrato, o Butantan tem antecipado a entrega, a Fiocruz tem feito entregas semanalmente, mas estamos tendo um atraso entre o recebimento da vacina e a distribuição dos municípios. Tem levado alguns dias para que essa distribuição aconteça. Na semana passada, essa foi uma discussão intensa. O ministro ontem disse que isso era por conta de um novo modelo de distribuição. Independentemente disso, é importante que as vacinas cheguem", disse Soranz.

Neste sábado (21), acontece a repescagem de pessoas a partir de 20 anos e segunda dose. A SMS informou que a segunda dose está garantida na próxima semana para aqueles que receberam a primeira no município.

Segundo o Ministério da Saúde, na manhã de quinta-feira, foram entregues mais 516 mil doses de vacinas contra a covid-19 ao estado do Rio, sendo 218,7 mil da vacina Pfizer e 297,3 mil do Butantan. Mas não confirmaram entrega de novas doses para este fim de semana.

"Cabe ressaltar que no último fim de semana o estado recebeu, 29 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz, no sábado (14). Outras 233 mil doses foram retiradas do laboratório pela Secretaria de Saúde estadual do Rio de Janeiro, na sexta (13). No dia (16) o estado recebeu mais 208 mil doses da vacina Pfizer, totalizando assim, 470 mil doses entregues ao estado. O quantitativo para primeira e segunda doses é definido em reunião entre representantes da União, estados e municípios e disponibilizado nos Informes Técnicos. Cabe ressaltar que a distribuição de doses no país ocorre semanalmente, a partir das entregas das vacinas ao ministério", disse a pasta, em nota.

Calendário de vacinação no Rio

A cidade do Rio inicia na segunda (23) a imunização de adolescentes, caso cheguem novas doses neste fim de semana. O calendário seguirá escalonado e com três dias para cada idade: segunda, terça e quarta-feira para quem tiver 17 anos; quinta, sexta e sábado para os de 16, e assim sucessivamente.

A vacina usada será a da Pfizer, única liberada pela ANVISA para esta faixa etária. No momento da vacinação é preciso apresentar documento de identidade original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Para os adolescentes com deficiência, especificamente, não haverá escalonamento e a partir dos 12 anos eles já podem se vacinar de segunda-feira em diante. Pessoas com esta condição, adultos ou adolescentes, devem apresentar laudo da rede pública ou particular; cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.

