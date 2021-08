Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 14:58

Rio - Após temerem o risco de falta de doses para a vacinação da primeira dose no Rio, jovens cariocas da faixa dos 18 e 19 anos falaram ao DIA sobre o alívio ao receberem o primeiro ciclo. De acordo com eles, os locais de imunização não apresentaram filas e a aplicação ocorreu de forma organizada, sem transtornos

"O posto de saúde estava vazio, então foi muito rápido. A enfermeira mostrou a agulha, explicou o procedimento e aplicou a vacina. Não só eu como muitos outros jovens estávamos preocupados e esperando há muito tempo (pela vez da faixa etária se vacinar)(. Ainda bem que deu certo", desabafou a estudante Thayná Vianna, de 18 anos, vacinada na Policlínica Helio Pelegrino, na Praça da Bandeira.

Estado do Rio segue com baixo risco de transmissão da covid-19

"Foi literalmente um alívio, a preocupação é grande pela situação em que estamos. Muito bom saber que o primeiro passo já foi dado, agora é só continuar se cuidando e esperar pela segunda dose", completou a estudante.

Para o estudante Brian Ferreira, de 18 anos, vacinado na Policlínica Helio Pelegrino, o alívio foi grande. Brian sofre de problemas respiratórios, e afirmou que seguirá tomando os devidos cuidados até conseguir completar o ciclo de imunização.

O risco da falta de doses

Na manhã de ontem o DIA noticiou um atraso na distribuição de novas doses na vacina contra Covid-19 na capital, o que acabou deixando alguns postos desabastecidos. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou no Twitter que as unidades estavam com "estoque crítico" de primeira dose e reclamou da demora para a entrega dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde.