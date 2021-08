Daniel Soranz. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - Um atraso na liberação de doses da vacina contra a Covid-19 deixou alguns postos com estoque esgotado na cidade do Rio, nesta quinta-feira (19). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma nova remessa foi liberada somente hoje na Central de Abastecimento do Estado, em Niterói, o que causou atraso na distribuição aos pontos de vacinação. Por isso, jovens de 19 anos que não conseguiram se vacinar nesta quinta (19) poderão procurar os postos amanhã, sexta-feira (20), e receber o imunizante junto com os de 18 anos.

Segundo a SMS, um caminhão responsável pela distribuição já está em Niterói, aguardando a autorização de retirada, e a distribuição pelas unidades será iniciada imediatamente. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou no Twitter que as unidades estão com "estoque crítico" de primeira dose.

"Ficamos aguardando a semana toda a chegada de doses do Ministério da Saúde, neste momento as unidades com estoque crítico para a aplicar a primeira dose de D1", escreveu Soranz nas redes sociais.

