AquaRio, na Zona Portuária do RioAlexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 20/08/2021 14:52 | Atualizado 20/08/2021 15:06

Rio - O AquaRio lançou no último dia 16 uma ação promocional para a compra de ingressos antecipados. A campanha vai de encontro com o avanço no calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade e por consequência a abertura gradual das atividades em todo o município.



Até o próximo dia 31, os cariocas que comprarem ingressos com até um dia de antecedência pagarão apenas R$ 59,90. A promoção é válida somente para as segundas, terças e quartas.



Segurança durante as visitas

Para reforçar os cuidados com a saúde de visitantes, o Grupo Cataratas, concessionária de turismo responsável pelo parque, adotou medidas para uma visitação segura, conforme as recomendações da Prefeitura do Rio e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além da capacidade reduzida, todas as atrações turísticas passam pela higienização ambiental e contam com postos de triagem na entrada. Os atrativos mantêm dispensers e estações de álcool em gel durante os trajetos de visitação. Os circuitos também são demarcados para evitar aglomerações. Além disso, equipes reforçam as regras de distanciamento social.

O AquaRio, o BioParque do Rio e o Paineiras Corcovado participam do projeto “Cidades Monitoradas”, da MedLevensoh, em parceria com a Veus Saúde, e o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-RJ). O “Cidades Monitoradas” é uma iniciativa que realiza ações preventivas e de monitoramento a partir da realização gratuita de exames periódicos para detecção da Covid-19 e anticorpos contra a doença em indivíduos que atuam na operação ativa dos diversos serviços do turismo.



Serviço - AquaRio



Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento: De segunda à sexta, das 9h às 17h (com entrada no circuito até às 16h). Aos fins de semana e feriados, das 9h às 18h (com entrada no circuito até às 17h). Ingressos: www.aquariomarinhodorio.com.br