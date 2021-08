Homem é preso após furto em supermercado de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/08/2021 15:02

Rio - Um homem foi preso na noite desta quinta-feira após furtar diversos itens em um supermercado na Rua Jornalista Roberto Marinho, no Mutondo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Dois pacotes de carne seca, 10 pacotes de salame e quatro frascos de desodorante foram apreendidos pelos policiais.



Segundo com a PM, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada após um segurança flagrar um homem tentando deixar o mercado sem pagar pelos produtos. Ele foi contido até a chegada dos agentes.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).