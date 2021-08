Seap abriu instaurou uma sindicância para apurar responsabilidades - Philippe Lima/Governo do Estado

Publicado 20/08/2021 14:36

Rio - A Comissão de Segurança da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) enviou três requerimentos cobrando esclarecimentos para a Polícia Civil, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e ao governador do Estado, Cláudio Castro, sobre as irregularidades identificadas envolvendo a antiga cúpula responsável pelos presídios do Rio de Janeiro.

Os requerimento contém questionamentos específicos para cada destinatário. Ao governador, foi questionado quais providências serão adotadas para que fatos semelhantes não aconteçam novamente no futuro, bem como se os representantes do executivo estadual tinham conhecimento dos fatos noticiados.

A Polícia Civil foi questionada se abriu investigações para apurar o caso. Por fim, à Seap, a Comissão de Segurança cobrou uma série de esclarecimentos sobre como foi viabilizada a construção do "puxadinho" na Cadeia Pública Jorge Santana, bem como se foram adotados procedimentos administrativos para apurar as irregularidades dessa obra.

A comissão também pediu à Seap que nomeasse os responsáveis pela construção do "puxadinho".

Procurados pelo DIA, a Polícia Civil, o Governo do Estado e a Seap não retornaram até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.