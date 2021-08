Família de Rio das Pedras: Israel, Adriana, Davi, Kael e Lavínia foram localizados no terminal rodoviário do Tietê - Arquivo pessoal

Família de Rio das Pedras: Israel, Adriana, Davi, Kael e Lavínia foram localizados no terminal rodoviário do TietêArquivo pessoal

Publicado 20/08/2021 12:24 | Atualizado 20/08/2021 12:26

Rio - A Delegacia de Descoberta e Paradeiro localizou a família que desapareceu no último dia 8 de agosto em Rio das Pedras , na Zona Oeste do Rio. Israel Pereira Torres, de 35 anos, Adriana Araújo Torres, 36, e os seus filhos: Davi, de 5 anos, Kalel, de 3 anos e Lavínia, de 1 ano, tinham combinado de passar o Dia dos Pais na casa do irmão dele, também na comunidade, e desde então não foram mais vistos.