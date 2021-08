Recreio ganha mais uma estação do BRT em operação - Divulgação

Publicado 20/08/2021 11:54

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informa que a partir desta sexta-feira, os usuários do sistema já podem utilizar os serviços de embarque e desembarque na estação Benvindo de Novaes, localizada no bairro do Recreio, corredor Transoeste. É a décima estação recuperada e em operação desde o início da Intervenção, que encontrou 46 fechadas em março.

A reforma da Benvindo de Novaes segue o mesmo projeto das demais estações que foram reabertas - Olaria, Cardoso de Moraes, Ibiapina, Praça do Carmo, Tapebuias, Pedro Taques, Outeiro Santo, Recanto das Palmeiras e Guiomar Novaes. Entre as alterações estão a substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas; fiação embutida; e mecanismos das portas blindadas.

Todas as mudanças implementadas visam minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, e a redução dos custos com vandalismo e furto, cuja média mensal em todo o sistema é de R$100 mil.