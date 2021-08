Deam Cabo Frio - Deam Cabo Frio

Rio - Um homem, identificado como Jean Lucas, foi preso nesta quinta-feira por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), acusado de sequestrar e estuprar a ex-namorada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações do caso, Jean foi à casa da ex na última sexta-feira (13) portando uma faca. Ao chegar ao local, ele obrigou a vítima a ir para sua casa, onde ela sofreu ameaças, foi impedida de ir embora e obrigada a ter relações sexuais com o suspeito.

No dia seguinte, quando conseguiu sair da casa do ex-companheiro, a vítima procurou a Deam para registrar a ocorrência. Com a denúncia da ex, Jean voltou a disparar ameaças contra ela e sua família, utilizando perfis falsos na internet.

“Garota te admirava pelo o que você fazia, mais tu é muito babaca e tóxica pelo o que fez hoje, e aquele lerdo ainda continua te amando postando coisa no stts (status do WhatsApp) ..”, dizia a primeira ameaça de um perfil.

“Tu vai morrer pelo que fez com o relíquia, mentiras criadas. Vai paga com a morte i da sua fml (família)”, escreveu através de outro perfil.

De acordo com a delegada titular da distrital, Fernanda Fernandes, junto das mensagens, Jean teria mandado a foto de um homem com o rosto tampado, segurando nas mãos um fuzil, semelhante a fotos utilizadas em perfis de integrantes do crime organizado. Frente a isso, as autoridades policiais do caso não tiveram dúvidas em relação ao objetivo intimidatório e aterrorizante das mensagens.

De acordo com as investigações, apesar de o suspeito tentar se esconder através de perfis falsos nas redes sociais, agentes de segurança do estado conseguiram, em menos seis horas, descobrir a autoria do crime e provar que era Jean por trás das ameaças.

* Estagiária, sob supervisão de Gustavo Ribeiro