Material apreendido na ação - Divulgação

Publicado 20/08/2021 10:21 | Atualizado 20/08/2021 11:24

Rio - Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) e de outras delegacias do interior do Rio de Janeiro realizam, nesta sexta-feira (20), a "Operação Seth" contra traficantes que atuam no município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Até o momento, 12 pessoas foram presas e dois mandados de prisão contra criminosos que já estão no sistema penitenciário foram cumpridos. Ao todo, são 17 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão, em endereços do bairro Vila Isabel. Os agentes também apreenderam dinheiro, drogas e outros materiais.

Material apreendido em ação contra o tráfico de drogas em Três Rios.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/hXaHMd1iDp — Jornal O Dia (@jornalodia) August 20, 2021



A operação é a 2ª fase de uma investigação que começou em março deste ano, quando os agentes identificaram o envolvimento de integrantes de uma organização criminosa na morte do líder de uma facção rival. O grupo, que é ligado a criminosos de uma comunidade da Capital, planejou e matou Lucas Romulo Flores de Paula, conhecido como "Ticuque". O crime foi motivado por uma disputa territorial. Segundo a Polícia, ele foi morto a poucos metros de sua casa, quando andava na moto de um amigo pelo bairro Vila Isabel.



Ao longo da investigação, a unidade identificou o envolvimento do grupo na morte de Lucas, no comércio de armas e drogas na cidade, além de pequenos roubos e furtos. Quatro dos alvos da operação foram indiciados, denunciados e tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça por envolvimento no homicídio de do traficante. Outros 13 acusados são investigados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e por terem contribuído, de alguma forma, com o assassinato.



