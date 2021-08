Cariocas aproveitam domingo de sol e causam superlotação na Praia do Leme. - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 22/08/2021 13:18

Rio - Em mais um dia ensolarado, dessa vez, cariocas lotaram a praia do Leme, na Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo. Deixando de lado o frio do inverno de algumas semanas atrás, a população vem aproveitando o fim de semana de calor para tomar banho de mar e relaxar nas areias. As cenas são perigosas diante do estágio que o Rio se encontra na pandemia da covid-19, com aumento de casos e considerado o epicentro da variante Delta no Brasil, segundo o prefeito Eduardo Paes.

Com as areias lotadas, grandes aglomerações de pessoas sem máscara vêm se formando nas praias durante o fim de semana. Atualmente, o número de casos de covid-19 na capital encontra-se em seu maior pico desde o início de 2021.

De acordo com o último boletim divulgado pela Fiocruz, o Estado do Rio de Janeiro é o único com aumento do número de casos da doença no país e já apresenta a presença da variante Delta na maioria das amostras analisadas. O Rio também se encontra na lista dos estados com maior índices de morte pelo vírus no Brasil.