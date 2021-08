Homem foi reconhecido pelas câmeras de monitoramento da região - Reprodução

Publicado 24/08/2021 14:38

Rio - Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta terça-feira (24), dia do próprio aniversário, acusado de furtar o cordão de ouro de uma corretora de imóveis que caminhava no calçadão da Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul da cidade.

Os agentes foram acionados pela equipe do Centro de Controle Operacional(CCO) da Guarda Municipal, que flagrou o momento em que o homem passava de bicicleta e puxou o cordão da vítima pelas câmeras do Núcleo de Videopatrulhamento.



Os guardas municipais foram até o local e identificaram a vítima, que passou mais descrições do acusado. Ela também informou que o homem puxou seu cordão com violência, deixando algumas escoriações, e fugiu em direção ao Arpoador. Os agentes conseguiram alcançá-lo e detê-lo. O homem foi conduzido para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado.