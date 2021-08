Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo - Reprodução

Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio CamargoReprodução

Publicado 24/08/2021 13:21

A CPI da Intolerância Religiosa, na Assembleia Legislativa do Rio, vai convocar o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sergio Camargo, para que ele explique as razões que o levaram a abrir uma licitação para escolher uma nova identidade visual para a instituição. A mudança proposta da marca teria sido motivada porque a atual remete a um machado do orixá Xangô.O relator da CPI da Intolerância Religiosa, na Alerj, deputado Átila Nunes (MDB) entrou nesta terça-feira, 24, com representação no Ministério Público Federal (MPF) pedindo a abertura de inquérito e o cancelamento da licitação. O pedido teve endosso de várias entidades, que divulgaram também uma nota de repúdio contra a ação do presidente da Fundação Palmares. Átila Nunes lembra que a Fundação Cultural Palmares é uma instituição representativa negra e não há justificativa válida para que sua marca não possa representar elementos da cultura afro-brasileira.