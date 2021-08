Van lotada - Reprodução Twitter

Publicado 24/08/2021 13:13

Rio - O vídeo de uma van lotada na Zona Oeste do Rio tentando fugir de fiscais em alta velocidade lembra as cenas do famoso filme hollywoodiano "Velozes e Furiosos". Passageiros viveram momentos de pânico na manhã desta terça-feira depois que um motorista deu de cara com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) em Campo Grande.

Nas imagens, gravadas pelos próprios passageiros, é possível escutar uma mulher gritando: "Calma, pelo amor de Deus". "Vai bater", disse um homem. "O piloto vai ser preso, papo reto", afirmou outro.

A van estava cheia e transportava inclusive crianças, mas isso não impediu que o motorista continuasse acelerando para fugir dos fiscais. A perseguição durou cerca de quatro minutos. O motorista chegou a pedir calma para as pessoas, e foi logo contestado "Calma aí, o que?".

Após ser encurralado pelos agentes da Seop e por uma viatura da Polícia Militar, o motorista desiste de fugir e para a van. Na sequência, os passageiros abrem as portas desesperadamente. "Todo dia é isso aí. Nós vamos trabalhar e ficamos sofrendo com esses motoristas", disse um homem no fim da perseguição.

Os PMs revistaram o motorista. Segundo a Seop, o motorista foi autuado por desobedecer ordem de agente de trânsito, dirigir de forma ameaçadora, manobra perigosa e conduzir veículo em mau estado de conservação.