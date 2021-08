Denúncia de assédio acaba em confusão generalizada dentro de estação do Metrô Rio - Reprodução

Denúncia de assédio acaba em confusão generalizada dentro de estação do Metrô RioReprodução

Publicado 24/08/2021 11:32 | Atualizado 24/08/2021 12:07

Rio - Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma confusão entre passageiros em uma composição do MetrôRio que tinha acabado de chegar na estação Rubens Paiva, na Zona Norte do Rio. Testemunhas afirmam que a troca de socos ocorreu na noite do último domingo (22), depois que um homem foi acusado de assediar uma passageira.

Confusão generalizada na estação do Metrô Rio após denúncia de assédio.#ODia pic.twitter.com/r9G8syrsFX — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2021

Publicidade

No primeiro vídeo, é possível ver os dois homens brigando entre os passageiro. A briga é separada por uma mulher usando camiseta do Flamengo. Logo depois, uma passageira acusa o homem de assédio. Em seguida, ele volta a desrespeitar a mulher, que o ataca com uma barra de ferro. O vídeo ainda mostra o suposto assediador agredindo outra passageira.

A briga não ficou apenas dentro da composição. Na estação, os homens envolvidos na briga anterior voltam a trocar socos fora do trem, ambos armados com barras de ferro.

Publicidade

Assustados, os passageiros comentam a cena lamentável. "Está parecendo casos de família", diz uma passageira, se referendo a um programa de televisão em que familiares discutem seus problemas.

"Não consigo entender como a segurança não aparece para uma situação como essa. Se um deles pega essa barra de ferro e atinge na cabeça, pode matar. Isso é um absurdo, não ter segurança no transporte público", reclamou outro passageiro.

Publicidade

Procurada, a Polícia Militar informou que o 41° BPM (Irajá) não foi acionado para ocorrência na estação do Metrô Rio.

Em nota, o MetrôRio informou que, no último domingo, houve uma briga entre clientes dentro de um trem da linha 2, na altura da estação Rubens Paiva, que seguia no sentido Pavuna. A polícia foi acionada, e os envolvidos foram encaminhados à delegacia da região. "Nenhum equipamento da composição e estação foi danificado durante a confusão".



"A concessionária orienta que os passageiros fiquem atento às normas e regras de segurança do metrô, para evitar comportamentos inadequados que acabam afetando a rotina de todos os passageiros, além de atrasos nas viagens e eventuais acidentes. A colaboração dos clientes também é essencial para a segurança da operação".