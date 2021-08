Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio antecipa 'operação verão' após aglomeração na praia no fim de semana

Imagens de praias lotadas, aglomeração e confusão foram registradas no último fim de semana. As cenas acontecem no momento que a cidade do Rio vive o pico do número de casos de covid-19 em 2021

Publicado há 10 minutos