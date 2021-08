Policiais civis retiram outdoor em homenagem a milicianos em comunidade da Zona Oeste - Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis retiram outdoor em homenagem a milicianos em comunidade da Zona OesteDivulgação/Polícia Civil

Publicado 24/08/2021 21:09 | Atualizado 24/08/2021 21:13

Rio - Policiais civis da força-tarefa de combate às milícias, do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), fizeram a retirada, nesta terça-feira, de um outdoor em homenagem aos milicianos Ecko e Carlinhos Três Pontes. A estrutura estava na comunidade do Piraquê, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ecko e Carlinhos Três Pontes eram irmãos e foram mortos em confronto com a Polícia Civil, em junho deste ano e em abril de 2017, respectivamente.