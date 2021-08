O requerimento feito pelo deputado ao MPRJ pede a averiguação do ocorrido para que haja uma eventual tipificação de crime contra o sentimento religioso - Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

O requerimento feito pelo deputado ao MPRJ pede a averiguação do ocorrido para que haja uma eventual tipificação de crime contra o sentimento religiosoGabriela Biló/Estadão Conteúdo

Publicado 24/08/2021 10:39 | Atualizado 24/08/2021 10:41

Nesta segunda-feira, 24, o deputado estadual Átila Nunes Filho (MDB) solicitou a abertura de um inquérito junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para investigar falas ofensivas do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos direcionadas a religiões de matriz africana.



No último domingo, 22, o dono do canal “Terça Livre” associou umbandistas a demônios após Lula receber uma bênção de uma representante umbandista durante evento em Fortaleza. Em seu perfil, Allan afirma que “Lula é apoiado também por demônios”.



“Neste Domingo, é importante falar do SILÊNCIO da CNBB. Marque o seu pároco e o seu bispo. Chega de Lula! BASTA! Nosso Brasil é do Senhor JESUS!”, disse ainda na publicação. A sigla CNBB faz referência à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma das principais entidades representativas do catolicismo no país.

O requerimento feito pelo deputado ao MPRJ pede a averiguação do ocorrido para que haja uma eventual tipificação de crime contra o sentimento religioso. O pedido também foi encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.



“A referência extremamente ofensiva as religiões afro-brasileiras estimulam o preconceito, ainda mais por ter sido transmitidas pelo Instagram e outras redes sociais. Essa veiculação revolta a todos que mantém respeito pela fé religiosa de nosso semelhante, seja ela qual for”, diz trecho do ofício.