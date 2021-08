Cerca de R$ 827 mil foram apreendidos - DIVULGAÇÃO

Cerca de R$ 827 mil foram apreendidosDIVULGAÇÃO

Publicado 24/08/2021 09:41 | Atualizado 24/08/2021 12:27

Rio - A Polícia Federal apreendeu R$ 827 mil em espécie em posse do bando de traficantes que utilizava mergulhadores e embarcações para enviar drogas do Brasil para a Holanda. A operação 'Tamoios', deflagrada nesta terça-feira (24) após dois anos de investigação, também apreendeu 14 carros de luxo e bloqueou judicialmente seis imóveis de alto padrão, no Rio de Janeiro, em Mangaratiba, município da Costa Verde do estado, e em Guarapari, no Espírito Santo. Doze mandados de prisão preventiva foram cumpridos, oito no Rio e quatro no estado capixaba.

fotogaleria

Publicidade

Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo contava com especialistas em mergulho e pesca artesanal, que agiam tanto para despistar a polícia, usando o argumento de pesca recreativa, quanto para colocar as drogas nas embarcações.

As remessas de entorpecentes saíam do Rio para o Espírito Santo. Lá, com a ajuda de mergulhadores, criminosos colocavam as drogas nos cascos dos navios que tinham o Porto de Roterdã, na Holanda, como destino final.

Publicidade

"Essa organização trabalha de uma forma um pouco diferente na exportação do material ilícito. A gente está acostumado a ter a inserção de drogas em contêineres. Essa organização é um pouco distinta, usa mergulhadores para fazer a inserção no casco do navio", explicou o delegado Bruno Tavares, chefe da Delegacia de Repressão às Drogas da PF no Rio de Janeiro.

Ao longo da investigação, a Polícia Federal apreendeu 200 kg de cloridrato de cocaína. Outros 50 kg de maconha foram encontrados na casa de um dos suspeitos, localizado no Espírito Santo.