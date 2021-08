Rio de Janeiro

Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de PM em Barra do Piraí

Nataniel Pinto Ferreira, de 46 anos, foi morto na manhã de segunda-feira (23). Ele foi atingido na cabeça, no abdômen, na perna esquerda e no braço direito. Com a morte do sargento, são 54 agentes de segurança mortos em 2021

Publicado há 42 minutos