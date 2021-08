Cariocas aproveitam domingo de sol e causam superlotação na Praia do Leme. - Marcos Porto/Agência O DIA

Cariocas aproveitam domingo de sol e causam superlotação na Praia do Leme.Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 24/08/2021 09:51

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, anunciou que irá antecipar o planejamento da 'Operação Verão'. A ação já entrará em vigor no fim de semana (28 e 29), com aumento do efetivo e pelo menos, 150 agentes fazendo as operações de fiscalização na orla da cidade. A decisão foi tomada após as imagens de aglomeração e confusão na saída da praia no último fim de semana (21 e 22) . As cenas são consideradas perigosas diante do estágio que o Rio se encontra na pandemia da covid-19 e considerado o epicentro da variante Delta no Brasil.

As fiscalizações que serão realizadas também contarão com a participação do canil da Guarda Municipal. A pasta informou que os detalhes sobre a operação serão divulgados nos próximos dias.

No domingo (22), cariocas lotaram a praia do Leme, na Zona Sul do Rio. Deixando de lado o frio do inverno de algumas semanas atrás, a população vem aproveitando o fim de semana de calor para tomar banho de mar e relaxar nas areias. Na volta para casa, pontos de ônibus foram quebrados e vários ônibus apedrejados na volta da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a Rio Ônibus, concessionária que administra o transporte na cidade, mais de 30 coletivos foram quebrados somente no domingo, causando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil para as empresas.

As cenas dos ônibus lotados e com janelas quebradas, foram classificadas pela população como lamentável. "Absurda essa situação, as pessoas brincam com a vida alheia. Não se cuidam, aglomeram e ainda quebram o transporte público. O que se viu no domingo foi algo surreal. Há anos não tínhamos imagens como essas", desabafou a universitária Cristiane Luiza, de 25 anos, moradora de Bangu, na Zona Oeste.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a volta da praia foi "marcada pela ação dos caloteiros nas estações Nova Barra, Guiomar Novaes e Gilka Machado, localizadas no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Uma grade foi derrubada por passageiros que tentaram invadir o Terminal Recreio sem pagar a passagem".

Já a Rio Ônibus explicou que "as imagens são o retrato do caos e refletem o desrespeito ao sistema regular de transportes. Em situações assim, vans e carros por aplicativos desaparecem ou elevam suas tarifas. As cenas não retratam uma realidade isolada, e, no próximo final de semana, caso não haja reação por parte das autoridades de Segurança Pública, correm novamente o risco de acontecer".

