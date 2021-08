João Vitor Santiago tinha 17 anos - Reprodução

João Vitor Santiago tinha 17 anos Reprodução

Publicado 24/08/2021 08:06

Rio - O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) da Defensoria Pública do Rio encaminhou nesta segunda-feira (23) um ofício ao 7º BPM, em São Gonçalo, pedindo informações sobre a operação realizada no Complexo do Salgueiro, na última sexta-feira (20), em que o adolescente João Vitor Santiago, de 17 anos foi morto. Na ocasião, o jovem Alexander Ribeiro, de 19 anos, também ficou ferido e está internado no Hospital Alberto Torres.

O ofício tem como base a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADPF nº 635, de 5 de agosto de 2020, que determinou a suspensão das operações policiais em comunidades no Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19, exceto em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Publicidade

No documento, a Defensoria solicita que o 7º BPM esclareça quais foram os motivos excepcionais que justificaram a realização da operação mesmo com a ADPF 635 em vigor; a indicação da autoridade que determinou a operação; a cópia da ordem da missão, bem como as informações sobre as pessoas vitimadas. Considerando a urgência do caso, o ofício pede ainda que as explicações sejam dadas por e-mail num prazo máximo de cinco dias.