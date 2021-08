Plano foi aprovado pelo Legislativo fluminense por ampla maioria - Octacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Publicado 17/08/2021 17:01 | Atualizado 17/08/2021 17:54

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira, por ampla maioria, projeto de lei da Defensoria Pública que cria o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores do órgão. A bancada do Novo foi a única contrária à proposta. Logo após a votação, o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), anunciou que o texto segue ainda hoje para a sanção do governador Cláudio Castro (PL).

A mensagem da Defensoria foi encaminhada ao Legislativo na semana passada. Ceciliano articulou com o Executivo algumas modificações na matéria e o substitutivo foi aprovado no plenário em sessão acompanhada por representantes da categoria.

Criada em 2010, a carreira é a única do sistema de Justiça que ainda não tem PCCS. Agora, passam a ser contemplados pela lei 800 servidores e servidoras da instituição.

O plano, proposto no PL, foi construído em conjunto com os profissionais. A Defensoria Pública também viabilizou a medida a partir de "uma nova janela na elaboração do novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF)", informou o órgão.

"A Defensoria Pública do Rio encaminhou à Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal (COMISARRF), como exceção da DPRJ ao art. 8º da Lei Complementar 159/2017 no Plano de Recuperação Fiscal em elaboração, o envio e aprovação do Projeto de Lei relativo ao PCCS dos servidores", detalhou.