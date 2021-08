IFRJ - Campus São João de Meriti - Reprodução

Publicado 17/08/2021 14:54

Termina no domingo, dia 22 de agosto, o prazo de inscrições do concurso público para técnicos administrativos em educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). São 53 vagas e formação de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior, e os salários chegam a R$ 4 mil.De acordo com a instituição, as vagas a serem preenchidas são nos campi Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João do Meriti, Duque de Caxias, Realengo Arraial do Cabo, Nilópolis e na Reitoria.O concurso será realizado sob a responsabilidade, coordenação, organização e operacionalização do Instituto Universal de Desenvolvimento Social - IUDS.As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto IUDS - www.iuds.org.br . As taxas são de R$ 90,00 para os cargos que exigem nível médio; R$ 110,00 para técnico; e de R$ 130,00 para os cargos de nível superior.Os aprovados e empossados terão salários iniciais de R$ 1.945,07 para nível médio, R$ 2.446,96 nível técnico e de R$ 4.180,66 nos cargos de nível superior. O IFRJ oferece ainda benefícios de auxílio-alimentação (R$ 458,00), auxílio transporte, ressarcimento de plano de saúde de R$ 101,56 a R$ 205,63, dependendo da remuneração e idade do servidor e outros de acordo com a legislação em vigor.