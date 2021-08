Contribuintes que quiserem aderir devem fazer o pedido por meio do Portal Fisco Fácil, no site da Sefaz-RJ - Divulgação

Publicado 17/08/2021 14:36

O prazo de adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários (PEP-ICMS) do governo do Estado do Rio de Janeiro termina no dia 31 deste mês. É uma oportunidade para que empresas acertem as suas dívidas tributárias em até 60 parcelas, com reduções de juros e multas de até 90% do valor devido.



Desde fevereiro, quando foi aberto o prazo de adesão do PEP-ICMS, o estado já garantiu a recuperação de cerca de R$ 2,7 bilhões, incluindo os créditos tributários inscritos ou não em Dívida Ativa. Desse total, aproximadamente R$ 1,6 bilhão já foi efetivamente pago.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, o restante entrará nos cofres fluminenses de acordo com o prazo de parcelamento escolhido por cada contribuinte no momento da adesão.

Titular da pasta, Nelson Rocha ressalta que os recursos vindos do PEP-ICMS são "de grande importância para que o governo possa honrar os seus compromissos", como o pagamento em dia dos salários dos servidores.

"O programa de parcelamento permite uma recuperação mais rápida desses créditos tributários, além de ajudar as empresas a quitar as suas pendências com o estado", afirma o secretário.

FATOS GERADORES ATÉ DEZEMBRO DE 2020



Poderão entrar no PEP-ICMS os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro do ano passado. O valor mínimo das parcelas é de 450 Ufirs (R$ 1.667,38 em valores atuais).

COMO PEDIR ADESÃO



Os contribuintes que quiserem aderir ao PEP-ICMS devem fazer o pedido, para débitos não inscritos em Dívida Ativa, por meio do Portal Fisco Fácil, no site da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br). Para créditos tributários em Dívida Ativa, o contribuinte deverá acessar o sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado (https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/anistia).



Quem não tiver acesso aos serviços eletrônicos ou se encontrar em alguma situação excepcional, deverá procurar o posto fiscal da Sefaz-RJ vinculado ao contribuinte. Os atendimentos poderão ser agendados através do e-mail da respectiva repartição fiscal. As informações, como endereço eletrônico e telefone, estão no site da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br). Basta clicar no menu principal e depois nos links, “Instituição”, “Quem somos” e “Repartições Fazendárias – endereços e telefones”.

