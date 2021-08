Rioprevidência decidiu adiar retomada da prova de vida devido às novas variantes da covid-19 - Reprodução

Publicado 17/08/2021 17:26

Antes prevista para ser retomada em setembro, a prova de vida exigida pelo governo estadual aos aposentados e pensionistas continuará suspensa este ano. O procedimento — que está cancelado desde março de 2020 devido à pandemia — só deve voltar a ser cobrado a partir de janeiro de 2022. O Rioprevidência, autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, fez o anúncio nesta terça-feira.

O surgimento de novas variantes da covid-19 foi apontado como o motivo para essa decisão, já que, para a comprovação de vida, muitos idosos teriam que se deslocar até uma agência do Banco Bradesco.

"A autarquia entende que, apesar dos avanços substanciais no combate à pandemia de covid- 19, a situação requer cautela e a medida visa preservar a saúde dos segurados, em sua maioria idosos. Devido às novas variantes, temos como objetivo principal prevenir com segurança e responsabilidade qualquer risco de contágio do nosso público-alvo. Assim, com o deslocamento até uma agência do Bradesco para a realização da prova de vida poderia expor inativos e pensionistas", informou.



O Rioprevidência acrescentou ainda que "reforça sua obrigação e determinação em continuar a cumprir com todas as medidas preventivas contra o novo coronavírus implementadas pelas autoridades sanitárias do Estado do Rio de Janeiro".