Censo deve ser feito em qualquer agência do Banco BradescoReprodução Internet

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/07/2021 06:00

A prova de vida será retomada em setembro no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, 19.574 aposentados e pensionistas que nasceram também no mês de setembro terão de comparecer a uma agência do Banco Bradesco — responsável por rodar a folha de pagamentos do governo estadual — para a comprovação. No mês seguinte, será a vez dos aniversariantes de outubro, e assim sucessivamente.



O procedimento é obrigatório: quem não fizer a atualização cadastral entre os dias úteis de 11 a 25 do mês de aniversário corre o risco de ter o pagamento do benefício previdenciário suspenso até que a situação seja regularizada.



Vale lembrar que aqueles que têm cadastro biométrico no Bradesco poderão realizar a prova de vida no terminal de autoatendimento.



O Rioprevidência não vai exigir a comprovação retroativa para quem nasceu nos meses anteriores a setembro. Para esse grupo a medida passa a valer em 2022. Ou seja, nascidos em janeiro voltarão a fazer o recadastramento no primeiro mês do próximo ano.

Segundo a autarquia, os números de 12.451 aposentados e 7.096 pensionistas nascidos em setembro podem sofrer alterações até o mês indicado (setembro). Os dados são válidos até a data de 6 de julho (ontem), ressaltou o órgão.

MODELO DIGITAL EM 2022

A partir de 2022, os mais de 200 mil aposentados e pensionistas do Rioprevidência poderão fazer a comprovação de vida por aplicativo de celular, sem ter que sair de casa. A autarquia está trabalhando para implantar o modelo digital no estado, seguindo os passos da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que já oferecem essa alternativa aos seus segurados.



Como a coluna informou na edição de ontem, segundo o presidente do órgão, Sérgio Aureliano, todas as medidas para viabilizar o projeto e a licitação já estão sendo adotadas. Sérgio Aureliano diz que a ideia é seguir exatamente o que o INSS fez, garantindo mais agilidade no procedimento.