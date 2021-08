Defensoria Pública conta com 800 servidoras e servidores concursados - Divulgação

Publicado 14/08/2021 05:30

Já está na pauta da próxima terça-feira da Alerj, em regime de urgência, o projeto de lei que cria o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Defensoria Pública do Rio. A expectativa é de aprovação do texto: a carreira, criada em 2010, é a única do sistema de Justiça que ainda não tem PCCS.

Se a proposta passar, serão contemplados, ao todo, 800 servidores e servidoras. Hoje, esses profissionais não têm progressão de faixa salarial, nem gratificações por formação acadêmica.

