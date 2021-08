Inativos do Rio tinham que comprovar vida no Santander - Agência O DIA

Publicado 13/08/2021 05:50

Tudo indica que a prova de vida será retomada em 2022 para servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Integrantes do governo afirmam que o tema já está sendo discutido. E em um cenário de melhora da pandemia, a ideia é voltar com a exigência no próximo ano.

Em decorrência da pandemia da covid-19, o procedimento foi suspenso em março de 2020. Enquanto isso, o pagamento dos benefícios previdenciários a todos os vínculos continua mantido, sem riscos de suspensão. O município tem cerca de 70 mil servidores aposentados e em torno de 15 mil pensionistas.

ESTADO RECOMEÇA EM SETEMBRO

Já no Estado do Rio, a comprovação de vida recomeçará no próximo mês e por etapas: cerca de 19 mil aposentados e pensionistas nascidos em setembro deverão atualizar seus dados.

Esse grupo terá que comparecer a uma agência do Banco Bradesco entre os dias úteis de 11 a 25 de setembro. Em outubro, será a vez daqueles que também fazem aniversário naquele mês, e assim sucessivamente. Os faltosos poderão ter o pagamento do benefício previdenciário suspenso até que a situação seja regularizada.