Exigência é feita anualmente pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Gestão de PessoalAgência Brasil

Publicado 13/08/2021 05:45

Servidores aposentados e pensionistas da União que não fizeram a prova de vida ao longo de 2020 e no primeiro semestre de 2021, devido à suspensão do procedimento, têm até 30 de setembro para realizá-la. O mesmo prazo também alcança os anistiados políticos civis. A exigência foi temporariamente cancelada a partir de março do ano passado em razão da pandemia e só foi retomada no último dia 1º de julho.

A comprovação de vida é feita anualmente como uma das formas de atualização do cadastro dos vínculos do Executivo federal. A medida é cobrada pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão central de gestão de pessoas da administração pública.

"Os beneficiários têm até o dia 30 de setembro de 2021 para realizar a prova de vida referente ao ano de 2020 e ao período de janeiro a junho de 2021", ressaltou a secretaria.

Vale lembrar que o procedimento também garante a continuidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

CONFIRA ABAIXO O CRONOGRAMA

Confira as datas para realização da prova de vida ME

COMO E ONDE REALIZAR

O beneficiário pode realizar a prova de vida digital (por meio do aplicativo SouGov.br no celular), ou comparecer presencialmente com o seu documento de identificação à qualquer agência do banco onde recebe o pagamento.

Para a opção digital, é preciso ter a biometria cadastrada no TSE ou no Denatran. O procedimento será iniciado pelo SouGov.br e, em seguida, deverá ser realizada a validação facial no app MeuGov.br (que também precisa ser instalado).