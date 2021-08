Programa do governo do Estado prevê investimentos em infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, saúde e outras áreas - Agência O Dia

Publicado 12/08/2021 18:52 | Atualizado 12/08/2021 18:54

Elaborado desde o início do ano, conforme a coluna informou em abril , o programa de governo que promete alavancar o crescimento econômico do Estado do Rio nos próximos dois anos será lançado nesta sexta-feira. Denominado 'PactoRJ', o programa promete investimentos nas seguintes áreas: infraestrutura; desenvolvimento social e econômico; saúde; educação; segurança; meio ambiente; cultura e lazer.

O intuito do Pacto é 'convocar' a sociedade, incluindo todos os setores e Poderes, para a recuperação do estado. Além disso, mexerá na estrutura do governo fluminense.