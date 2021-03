Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/03/2021 14:08

Até o fim deste mês, o governador em exercício Cláudio Castro lançará um programa de governo que promete criar uma base para a retomada do crescimento do Estado do Rio de Janeiro nos próximos dois anos. Denominado 'Pacto', o programa será composto por vários projetos estratégicos que, conforme forem sendo implementados, vão também gerar impacto para os cofres fluminenses.

Ainda em construção, o Pacto também tem como intuito a 'convocação' da sociedade, incluindo todos os setores e Poderes, para a recuperação do estado. Além disso, mexerá na estrutura do governo fluminense.

Ao gerarem economia para o caixa estadual, as medidas vão também influenciar diretamente no dia a dia do funcionalismo estadual. Isso porque, após anos de atrasos salariais e incertezas sobre a data de pagamento, a crise ainda é um tema que preocupa. Os servidores têm recebido os vencimentos no prazo - por vezes com antecipação - devido ao Regime de Recuperação Fiscal e a iniciativas de gestão.

ECONOMIA DE R$ 9 BILHÕES

Algumas medidas para o enxugamento de gastos e modernizar a máquina já vêm sendo adotadas. Um exemplo é o 'Facilita RJ', programa de concessões de serviços e ativos estaduais que serão assumidos pela iniciativa privada nos próximos dois anos. A expectativa é que a medida gere economia para os cofres do Rio e R$ 9 bilhões em investimentos privados.



Os projetos são nas áreas de transporte, urbanismo, meio ambiente e eficiência energética. Entre as ações previstas está a concessão de dois lotes de rodovias estaduais, totalizando 756 km de vias.