Deputado federal Paulo Ramos pediu realização de seminário regional sobre a PEC 32Divulgação

Publicado 13/08/2021 14:17

A pedido do deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ), a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa PEC 32 (reforma administrativa), fará na segunda-feira (16) seminário regional-RJ para debater os impactos da reforma para o servidor e para o serviço público, consequentemente para a população.

"A PEC 32 não contempla os interesses do povo brasileiro marcado pela exclusão. Não é somente o corte de direitos dos servidores, é a precarização do serviço público, é a transferência para iniciativa privada de responsabilidade pública. A PEC 32 tem que ser rejeitada", opina o parlamentar.

O seminário será realizado em dois turnos, das 9h às 12h (presencial e virtual) e das 13h às 17h (virtual), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

No encontro, serão debatidos temas como educação, saúde e segurança pública no contexto da reforma administrativa. É esperada a presença de parlamentares e representantes do funcionalismo.