Publicado 24/08/2021 08:02 | Atualizado 24/08/2021 09:02

Rio - Três suspeitos foram presos, na noite de segunda-feira (23), após tentarem fugir com um carro roubado na Rua 24 de Maio, no Sampaio, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, após confirmarem que havia um veículo roubado circulando na região, agentes do 3º BPM (Méier) conseguiram localizar o carro.

Durante a perseguição, o motorista colidiu com um carro em um poste. Dois foram presos no local e o outro foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Não há informações sobre o estado de saúde.

Na ação, uma pistola calibre 40 foi apreendida e o veículo foi recuperado.