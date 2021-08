Trens do ramal Japeri circulam com atrasos após furto de cabos - Divulgação

Trens do ramal Japeri circulam com atrasos após furto de cabosDivulgação

Publicado 24/08/2021 07:38

Rio - Passageiros enfrentam intervalos irregulares dos trens na manhã desta terça-feira. De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos do ramal Japeri atrapalham a operação do transporte.

Os trens aguardam ordem de circulação, já que o controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática. Os outros ramais não apresentam problemas.

Publicidade

"Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações. A SuperVia segue empenhada em reparar o sistema no menor tempo possível", informou a concessionária