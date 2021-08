Entrada da Rua Gutemberg, onde ocorreu o crime - REPRODUÇÃO GOOGLE MAPS

Publicado 24/08/2021 07:17 | Atualizado 24/08/2021 07:35

Rio - Três pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas na noite de segunda-feira (23), em Belford Roxo. Segundo testemunhas, ocupantes de um veículo passaram na Rua Guttemberg, no Parque São José, e dispararam contra a rua. Um homem morreu na via pública, e outros dois foram mortos dentro de casa, no quintal. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga.

O caso ocorreu por volta das 21h. Segundo a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas para chegar a ocorrência de disparos de arma. No local, os PMs encontraram um homem morto na rua, e outros dois também sem vida no quintal. Outros dois baleados foram socorridos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Não há informações sobre o estado de saúde.

O local foi isolado para a perícia, e a investigação está a cargo da DHBF.

Dias de terror em Belford Roxo

Ainda na segunda-feira foram registrados outros confrontos em localidades diferentes de Belford Roxo, como os bairros de Santa Teresa e Vila Pauline. Comunidades da região são disputadas desde a última semana pelas facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho. A Polícia Civil investiga se as três mortes no Parque São José têm relação com o tráfico, ou com a milícia, que também atua na cidade.

Vila Pauline em Belford Roxo ( Caixa d'água) guerra CV x Tcp pic.twitter.com/mNEmOV8DsT — Jornal do Rio (@jornaldorioo) August 24, 2021