Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos na morte de sargento da PM em Barra do Piraí - Divulgação / Portal dos Procurados

Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos na morte de sargento da PM em Barra do PiraíDivulgação / Portal dos Procurados

Publicado 24/08/2021 08:41

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, na segunda-feira (23), um cartaz para ajudar a obter informações sobre à identificação e levar a prisão dos envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar, Nataniel Pinto Ferreira, de 46 anos. O policial foi morto na manhã de segunda, na Rua Adácio Cândido de Matos, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí, no Sul do Rio. A investigação para identificar os autores do crime é da 88ª DP (Barra do Piraí).

Segundo os relatos, Nataniel foi atingido na cabeça, no abdômen, na perna esquerda e no braço direito. Ele chegou a ser socorrido e levado em estado grave para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

O agente era lotado no 21º BPM (São João de Meriti), mas também já atuou no 28º BPM (Volta Redonda). Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta a morte do sargento e que está prestando apoio à família. Nataniel deixa esposa e um filho.

Com a morte do sargento, chega a cinquenta e quatro o número de agentes de segurança mortos em 2021. Desses, trinta e nove são da Polícia Militar/RJ, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, três da Polícia Civil, dois da Guarda Municipal, um do Degase, três agentes penitenciários, um sargento da reserva do EB e um Policial Militar de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:



- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- Aplicativo "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

- Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens).