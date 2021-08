Eduardo Paes fala sobre novo aporte financeiro para o BRT TransBrasil - Marcos Porto/Agência O Dia

Eduardo Paes fala sobre novo aporte financeiro para o BRT TransBrasil

Publicado 24/08/2021 09:58 | Atualizado 24/08/2021 15:06

Rio - A prefeitura do Rio vai retomar as obras do BRT Transbrasil junto ao projeto do terminal de integração com o VLT. O anúncio oficial será feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante a manhã desta terça-feira em São Cristóvão (24). Um decreto foi publicado hoje anunciando o uso de mais R$ 9 milhões dos recursos municipais para recuperar as pistas e construir as estações. A previsão é que as obras fiquem prontas até 2023.



fotogaleria

O corredor deveria estar pronto desde 2017, as obras têm se arrastado desde então. Ele deve ligar a Rodoviária do Rio de Janeiro e Deodoro. O sistema vai conectar as linhas 1 e 2 do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). Para isso, será criada uma estação de integração. A previsão é que seja entreguem 18 estações e três terminais (Margarida, Missões e Deodoro) ao passo que o projeto for finalizado.



O governo federal vai gastar mais R$ 361 milhões para concluir a obra. O total de investimentos desde o início quando o projeto foi iniciado até a finalização do corredor será de 1,89 bilhão.

*Estagiário supervisionado por Gustavo Ribeiro