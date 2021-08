Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Leniel Borel e o filho HenryArquivo pessoal

Publicado 24/08/2021 14:05 | Atualizado 24/08/2021 14:22

Rio - A Justiça do Rio deve analisar um pedido de Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, sobre os dados do celular do médico e ex-vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho. O engenheiro é assistente de acusação no processo em que a ex-mulher Monique Medeiros e o político são réus. O casal está preso pela morte da criança e responde por tortura e homicídio qualificado.

Os advogados de Leniel querem esclarecimentos da não extração de dados e confecção de laudo nos telefones celulares de Jairinho.

Publicidade

Na petição, Leniel e os advogados questionam os dados apagados, possivelmente, por Jairinho e não recuperados.

"Causou certa perplexidade o fato dos dados de um dos celulares acautelados, especificamente do réu Jairo Souza Santos Junior, marca “APPLE”, modelo A2160 - IPHONE 11 PRO, constar uma série de conversas do aplicativo WhatsApp não recuperadas pelo programa Cellebrite, utilizado para a extração e recuperação dos dados nos aparelhos objetos da medida cautelar determinada nos autos", disse Leniel, em documento publicado pelo G1.

Publicidade

Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril, um mês após a morte de Henry. O ex-vereador, que teve seu mandato cassado, responde ainda por outros processos.