Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco/Arquivo

Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio de JaneiroDaniel Castelo Branco/Arquivo

Publicado 24/08/2021 13:10 | Atualizado 24/08/2021 13:44

Rio - Um homem identificado como Rodrigo dos Passos Miranda foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (24) no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, acusado de espancar a própria mãe, uma idosa de 78 anos. A aposentada segue internada na unidade com lesões pelo corpo e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a polícia, Rodrigo foi denunciado e encontrado no hospital em que a mãe está hospitalizada. Ele precisou ser algemado e levado para a delegacia.

Publicidade

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima está consciente, mas com graves lesões em três costelas e uma fratura na cabeça.

Após a prisão, o agressor permaneceu em silêncio mas foi submetido a uma avaliação psiquiátrica no Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, também na Zona Sul. O corpo médico não encontrou nenhum tipo de anormalidade e o considerou uma pessoa sã, destacando que Rodrigo "estava calmo, cooperativo e com discurso coerente".

Publicidade

A Justiça do Rio acatou um pedido da delegada Maria Aparecida Mallet, titular da 9ª DP (Catete), e expediu um mandado de prisão contra ele por 30 dias. Rodrigo foi indiciado pelo crime de tentativa de feminicídio. Caso seja condenado, pode pegar até 20 anos de prisão em regime fechado.