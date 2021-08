Clientes se queixaram pelo fechamento da loja - Fabio Costa/Agencia O Dia

Clientes se queixaram pelo fechamento da lojaFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 24/08/2021 11:04 | Atualizado 24/08/2021 14:58



Rio - Uma aglomeração foi registrada, na manhã desta terça-feira (24), na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A movimentação acontece por conta de uma promoção divulgada em uma das lojas da região. Vídeos gravados no local mostram uma fila quilométrica, com diversas pessoas sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social. As imagens acontecem diante do cenário de aumento de casos de covid-19 no Rio e quando a capital é considerada o epicentro da variante Delta no Brasil.

"A fila em Madureira está dando voltas e voltas no comércio, deve ter umas 300 pessoas na fila, não é possível!!!", comentou uma usuária no Twitter.

Publicidade

Nas redes sociais, a loja de cosméticos e maquiagem fez uma publicação informando sobre a promoção e anunciou que valerá até o dia 28 de agosto ou enquanto durarem os estoques. De acordo com a postagem, a promoção é para "zerar estoque" e todos os produtos estão com o valor fixo de R$ 5.

Madureira é o meu país, loucas por maquiagem em promoção pic.twitter.com/0YhWEYZNGL — (@_annax15) August 24, 2021

Publicidade

Após a grande fila formada na porta do estabelecimento, a loja informou que não irá funcionar hoje. "Por motivos maiores, não funcionaremos hoje", escreveram na publicação.

Loja que gerou aglomeração após anunciar promoção em Madureira decide não abrir; clientes se revoltam.#ODia



Fábio Costa/ Agência O DIA pic.twitter.com/qTshDA2cxk — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2021 Moradora da Vila Kennedy, na Zona Oeste, Jeane Neves conta que a fila na loja começou a se formar na noite de ontem, mas a confusão começou na manhã desta terça-feira, quando clientes provocaram uma aglomeração. Moradora da Vila Kennedy, na Zona Oeste, Jeane Neves conta que a fila na loja começou a se formar na noite de ontem, mas a confusão começou na manhã desta terça-feira, quando clientes provocaram uma aglomeração.

Publicidade

"Pessoas chegaram aqui 21h, 4h, 3h da manhã e fizemos a fila. Só que pessoas chegaram às 9h querendo aglomerar e as próprias clientes fizeram uma corrente, porque a loja não organizou direito. Aí, deu essa aglomeração, empurra empurra, gente passando mal, 'brigaiada'. Aconteceu que a fiscalização teve que vir e fechar a loja por tempo indeterminado", relatou a consumidora.

"A loja não botou nenhum apoio, não botaram ninguém para organizar a fila. Teve uma pessoa que saiu de Nova Iguaçu, pegou todo o dinheiro que tinha para conseguir comprar material para comprar o remédio da filha dela, mas não conseguiu ser atendida, porque na vez dela, eles fecharam", contou Camile Soares, que também estava na fila.

Publicidade

Uma outra consumidora, Lorena Oliveira, que chegou ao local na noite de ontem, disse acreditar que a responsabilidade pela confusão é das pessoas que chegaram na manhã de hoje, já que a loja estava limitando a quantidade e a permanência das clientes dentro do estabelecimento e não tinha registrado aglomeração.

"Eu não acho que seja culpa da loja, porque ela colocou um limite de tempo por pessoa, limite para as pessoas entrarem. O problema foi a aglomeração das pessoas aqui fora, querendo entrar todas de uma vez só. Mas, queremos a promoção de R$5, porque estamos aqui desde 4h da manhã. Queremos a promoção. Vamos acampar até amanhã."

Publicidade

Loja foi multada e notificada pela aglomeração. Clientes se recusam a ir embora sem as mercadorias.



Crédito: Fabio Costa/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/QyS4wjsJI5 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2021

Na porta da loja, era possível ver uma notificação da subprefeitura da Zona Norte, por conta da aglomeração. Em nota, a Guarda Municipal do Rio informou que uma equipe da 6ª Inspetoria (Madureira) foi acionada pela Coordenadoria Especial da Zona Norte para verificar a denúncia de aglomeração em uma loja de cosméticos.

Publicidade

"Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a aglomeração. O estabelecimento foi multado pela GM-Rio e também foi notificado pela subprefeitura, além de ter sido orientado a baixar as portas para dispersar a aglomeração", diz a nota.

No domingo (22), cariocas lotaram a praia do Leme, na Zona Sul do Rio. Deixando de lado o frio do inverno de algumas semanas atrás, a população vem aproveitando o fim de semana de calor para tomar banho de mar e relaxar nas areias. Na volta para casa, pontos de ônibus foram quebrados e vários ônibus apedrejados na volta da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio . Segundo a Rio Ônibus, concessionária que administra o transporte na cidade, mais de 30 coletivos foram quebrados somente no domingo, causando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil para as empresas.

Publicidade

As cenas dos ônibus lotados e com janelas quebradas, foram classificadas pela população como lamentável. "Absurda essa situação, as pessoas brincam com a vida alheia. Não se cuidam, aglomeram e ainda quebram o transporte público. O que se viu no domingo foi algo surreal. Há anos não tínhamos imagens como essas", desabafou a universitária Cristiane Luiza, de 25 anos, moradora de Bangu, na Zona Oeste.

Aumento dos casos de síndrome gripal

Publicidade

Durante a divulgação do Boletim Epidemiológico da capital, na última sexta-feira (20), o prefeito anunciou que a cidade do Rio vive o pico do número de casos de covid-19 em 2021. Em seis semanas, o gráfico de casos de síndrome gripal quase dobrou, e a alta acende um alerta no município. O prefeito Eduardo Paes afirmou que se os números continuarem subindo, a prefeitura pode voltar a adotar medidas de circulação mais restritivas.



"A notícia é a seguinte: nós estamos nesse momento no pico de casos de covid na cidade do Rio em todo o ano de 2021. Nunca antes este ano tivemos pessoas com covid como temos agora. Esse é um dado relevante, e percebemos isso. Pessoas próximas, familiares, amigos...Nunca vi tanta gente com covid no meu entorno como vejo nesse momento. Esse dado é muito preocupante", comentou o prefeito Eduardo Paes.