Thiago Barbosa foi assassinado com vários tiros no rosto em Campo Grande - Reprodução

Thiago Barbosa foi assassinado com vários tiros no rosto em Campo GrandeReprodução

Publicado 19/08/2021 14:30

Thiago Barbosa da Costa, de 26 anos, o Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o homicídio e busca testemunhas e imagens que possam ajudar na identificação da autoria do crime.

Rio - Foi identificado como, de 26 anos, o homem assassinado com vários tiros no rosto na tarde de quarta-feira (18) , na Rua Teixeira Campos com a Rua Flamengo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Aestá investigando o homicídio e busca testemunhas e imagens que possam ajudar na identificação da autoria do crime.

Homem é assassinado com vários tiros no rosto em Campo Grande Google Maps

Publicidade

A perícia já foi realizada no local. Testemunhas que estavam no momento do ocorrido contam que a vítima era motorista de van da região e ainda não sabem se o crime pode ter alguma ligação com o tráfico de drogas ou milícia do bairro Santíssimo, em Campo Grande. Thiago era conhecido como 'Th do Uber' e aos fins de semana trabalhava em um depósito de bebidas.

Em um grupo de informação da região, moradores relatam que há uma máfia de vans atuando no bairro e que muitos são hostis com os passageiros.

Publicidade

Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro de Thiago Barbosa.