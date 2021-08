Delegacia de Magé - Divulgação

Publicado 19/08/2021 12:59

Rio - Um jornalista foi alvo de um ataque, na terça-feira (17), em Magé, na Baixada Fluminense. O carro do jornalista Vinicius Lourenço foi atingido por quatro tiros, um deles na altura da cabeça do motorista. No início do mês, um blogueiro também foi alvo de um ataque na região. A Polícia Civil investiga os dois casos.

"Eu até tomei um susto porque o tiro foi bem próximo da (altura da) minha cabeça. Foi quando eu senti o impacto e logo em seguida disparos sequentes contra o meu veículo. Não consegui visualizar quantas pessoas eram, visualizar o veículo. Provavelmente, eles deveriam estar próximo ao local aguardando eu passar, porque eu não vi nenhum veículo me cortando", contou Vinicius ao RJTV, da TV Globo.

O caso está sendo investigado pela 65ª DP (Magé). Segundo a delegacia, diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime. "A unidade informa que ainda não há elementos suficientes que indiquem que tal crime tem caráter político", informaram em nota.

Já o blogueiro Eduardo Cezar, conhecido como Tarja Preta, teve seu carro incendiado no início desse mês. O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá) e as investigações estão em andamento. Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para esclarecer o caso.

A polícia reforçou que nenhuma linha de investigação é descartada sobre o veículo.