Raul Maciel, o Raulzito, foi preso nesta terça-feira por estupro de vulnerável - Redes sociais

Publicado 19/08/2021 12:05 | Atualizado 19/08/2021 12:10

Rio -- A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) indiciou, ontem, o gamer Raulino Maciel, o Raulzito, pelo abuso de duas crianças, ocorridos em Niterói, no Rio de Janeiro. No total, nove menores teriam sido abusados.

A investigação conseguiu comprovou que o gamer fazia contato através das redes sociais com os responsáveis das crianças e, após ganhar a confiança dos pais, o abusador praticava os atos em seu estúdio que fica em sua residência em São Paulo. Alguns dos abusos ocorriam na própria residência dos menores, nas ocasiões em que se hospedava após ganhar a confiança dos pais, com promessas que entrariam para o mundo artístico e dos gamers.



Após a prisão, além das vítimas no RJ, foram identificadas outras três no estado da Paraíba (com procedimentos em curso), três em São Paulo e uma em Santa Catarina. Mais vítimas foram localizadas, mas não retornaram aos contatos dos policiais.

De acordo com nota da Polícia Civil, "os perfis das vítimas vêm confirmando que o estuprador em série já agia há tempos e contava com o silêncio das vítimas, tendo cometido os crimes na clandestinidade e sem o conhecimento dos seus responsáveis legais, mas a sede de justiça de duas mães acabaram fazendo a diferença, uma vez que ao descobrirem os abusos procuraram a DCAV relatando os fatos que culminaram com a prisão", diz trecho.





Os outros inquéritos foram remetidos às polícias dos estados onde os crimes foram cometidos.