Ling de Castro - Reprodução Facebook

Ling de CastroReprodução Facebook

Publicado 19/08/2021 12:23

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o assassinato de Carlos Alexandre de Castro Oliveira, mais conhecido como Ling de Castro. De acordo com a polícia, o ex-candidato a vereador foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um ferro velho nesta quarta-feira, no bairro Maria José, no município de Japeri.

Ling de Castro tinha 44 anos e, em 2020, se candidatou a vereador por Japeri, pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS). No entanto, ele não teve votos suficientes para ser eleito. Ling também já foi subsecretário de Saúde, Esporte e de Defesa Civil do município.

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio em um ferro velho. Ao chegarem no local, foi constatada a presença de um corpo com diversas marcas de tiros. Ainda não se sabe a motivação para o crime ou suspeitos do caso.

Nas redes sociais, amigos deixaram mensagens de apoio à família de Ling de Castro. "Meu amigo querido, que dor saber que não terei mais seu carinho, sua amizade, seus conselhos, sua companhia entre nossas vidas. Descanse em paz meu grande amigo. Beatriz da Silva Deus, que Deus conforte seu coração amiga! Amo muito você", escreveu uma.

Publicidade

"Minha querida, não há palavras para dizer a você nesse momento de dor. Que Deus conforte seu coração e de toda sua família, sinta-se abraçada", disse outra.

O ex-candidato deixa uma esposa e três filhos.