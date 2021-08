Carnaval da Intendente Magalhães, em 2019. Acadêmicos de Vigário Geral subiu para Série A - Alexandre Macieira / Divulgação Riotur

Carnaval da Intendente Magalhães, em 2019. Acadêmicos de Vigário Geral subiu para Série AAlexandre Macieira / Divulgação Riotur

Publicado 19/08/2021 10:32 | Atualizado 19/08/2021 10:36

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Riotur, lançou nesta quinta-feira (19) o caderno de encargos para o Carnaval da Intendente Magalhães, em 2022. As empresas interessadas em serem parceiras do evento terão um mês para apresentar propostas. A organizadora será responsável pela produção, instalação, montagem, locação de materiais e remoção da estrutura dos desfiles. A estrada localizada no Campinho, Zona Norte do Rio, recebe as escolas de samba dos grupos B, C, D e do Grupo de Avaliação.

Os desfiles da Intendente Magalhães, considerados como o 'Carnaval do Povo', acontecerão entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março de 2022. O Grupo de Avaliação desfilará no dia 5 de março. O valor dos custos de infraestrutura, que deverão ser custeados pelo patrocinador, estão estimados em R$ 3,5 milhões. A patrocinadora terá terá permissão de uso da marca no evento.

Publicidade

O caderno de encargos estipula 225 metros de arquibancadas provisórias instaladas na via; 50 banheiros químicos, 10% acessíveis a cadeirante. Torres de som e banheiros químicos deverão conter QR Codes com informações que possam ajudar mulheres vítimas de assédio.

Carnaval depende da pandemia

Publicidade

A presidente da Riotur, Daniela Maia, lembrou que a realização do Carnaval de 2022 dependerá da situação da pandemia da covid-19 no Rio. A terça-feira de Carnaval cairá no dia 1º de março no ano que vem.

"A Riotur é a responsável por estruturar todo o planejamento do Carnaval, o que se dá em diversas etapas. Essa é mais uma delas. Estamos tornando públicas as obrigações mínimas, de forma transparente e antecipada, para buscarmos um patrocínio para os desfiles da Intendente Magalhães. A realização do Carnaval está condicionada ao cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e as determinações estabelecidas pelos órgãos competentes no combate à doença", afirma Daniela Maia, presidente da Riotur.

Publicidade



As propostas serão recebidas até o dia 17 de setembro no e-mail [email protected] O site da Riotur também disponibiliza detalhes do caderno de encargos.